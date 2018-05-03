Пользователей устройств Apple ожидают важные изменения

По информации известного блогера и журналиста Джона Грубера, уже в 2019 году Apple позволит разработчикам создавать универсальные приложения, которые будут работать как на iOS, так и на macOS, пишет 4pda.ru.

«С начала следующего года специалисты смогут создавать одно приложение, которое будет работать с сенсорным экраном или мышью и трекпадом в зависимости от того, запущено оно на операционной системе iPhone и iPad или на компьютере Mac», — рассказал Джон Грубер, ссылаясь на собственные источники.

По словам Грубера, проект по созданию универсальных приложений имеет кодовое название Marzipan. Есть вероятность, что Apple объявит об этом уже на грядущей конференции для разработчиков WWDC 2018.