Пользователей устройств Apple ожидают важные изменения

Недавно генеральный директор Apple Тим Кук опроверг слухи о слиянии iOS и macOS, но это не отменяет того факта, что компания постоянно сближает эти две системы. Согласно новой информации, уже в следующем году исчезнет грань между приложениями под эти ОС.
По информации известного блогера и журналиста Джона Грубера, уже в 2019 году Apple позволит разработчикам создавать универсальные приложения, которые будут работать как на iOS, так и на macOS, пишет 4pda.ru.
«С начала следующего года специалисты смогут создавать одно приложение, которое будет работать с сенсорным экраном или мышью и трекпадом в зависимости от того, запущено оно на операционной системе iPhone и iPad или на компьютере Mac», — рассказал Джон Грубер, ссылаясь на собственные источники.
По словам Грубера, проект по созданию универсальных приложений имеет кодовое название Marzipan. Есть вероятность, что Apple объявит об этом уже на грядущей конференции для разработчиков WWDC 2018.
Отметим, что Microsoft уже давно трудится над универсальными программами, которые могут работать на разных платформах. Кроме того, Google также реализовала поддержку Android-приложений в Chrome OS, поэтому такой шаг со стороны Apple весьма ожидаем.