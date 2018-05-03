Опять отличились: в Германии остановили грузовик из Эстонии, водитель - в наркотическом опьянении

В прошлую среду в Штайнфурте полиция проверяла водителей на трезвость. В ходе рутинной проверки стражи порядка остановили грузовик, за рулем которого находился 32-летний мужчина из Эстонии. Его поведение показалось стражам порядка подозрительным, сообщает полиция Штайнфурта.

Был сделан экспресс-тест на наркотики, который дал положительную реакцию. Для более точного определения степени опьянения у водителя был взят анализ крови.