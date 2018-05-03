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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Азов"

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ФОТО: Murad Sezer / Reuters

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Азов", пройдя черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в четверг местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что это уже четвертый поход корабля в Сирию в текущем году.

1 мая в Средиземное море также проследовал БДК "Николай Фильченков". Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным. На опубликованных фотографиях на верней палубе БДК были видны покрытые брезентом боевые машины. Наблюдатели полагают, что, судя по силуэтам, это были бронетранспортеры БТР-80.

В апреле в поход в Средиземноморье через черноморские проливы проходили БДК "Минск" (5 апреля), "Николай Фильченков" (13 апреля) и "Орск" (15 и 25 апреля).

С начала года походы с грузами в Сирию совершали БДК "Азов", "Александр Отраковский", "Минск", "Николай Фильченков", "Орск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

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