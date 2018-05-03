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  • Суд Финляндии: сношение с 10-летней девочкой – это злостная сексуальная эксплуатация, но не изнасилование

Суд Финляндии: сношение с 10-летней девочкой – это злостная сексуальная эксплуатация, но не изнасилование

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Суд. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Саарм / Sakala

Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию по делу 20-летнего мужчины, совершившего половое сношение с 10-летним ребенком во дворе многоэтажного дома.

Случай вызвал большой резонанс, так как уездный суд Пирканмаа и надворный суд Турку не вынесли обвиняемому приговор по статье изнасилование, передает Yle.

Суд не нашел доказательств тому, что сношение происходило с применением силы, и что ребенок находился в шоковом или ином беспомощном состоянии.

Трехлетний тюремный срок по статье злостная сексуальная эксплуатация, таким образом, остается в силе.

Многие депутаты парламента после этого случая потребовали внести изменения в уголовный кодекс, чтобы в будущем подобные преступления карались более строго.

Сексуальная эксплуатация произошла в небольшом муниципалитете в Пирканмаа. Преступник прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища.

Эксперты юриспруденции удивляются решению суда

Решения судов первой и второй инстанции вызвали бурю эмоций прошлой осенью.

Например, детский психиатр профессор Туула Тамминен в газете Aamulehti заявила, что ребенок ни коем образом не может знать, что с ним произойдет в подобных ситуациях.

Профессор криминального и процессуального права Кари Толванен в свою очередь заявил, что десятилетний ребенок не в состоянии адекватно выражать свою волю.

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