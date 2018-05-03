Юрист советует: лучше подарить свое имущество или оставить в наследство?

Сколько стоит наследование?

Опровергаем слухи о заоблачных ценах на услуги нотариусов.

Нотариальное подтверждение завещания стоит 32,55 евро.

Если приносите завещание, составленное дома и запечатанное в конверт, на хранение в нотариальном бюро, то должны заплатить за это 32,55 евро.

Если вы хотите составить завещание сами, то такая возможность есть. Действительны два вида домашних завещаний.

Есть собственноручно составленное завещание, который наследодатель в понятной форме от начала и до конца пишет сам, ставит свое имя, подпись и дату. Такое завещание действительно в течение шести месяцев. Через шесть месяцев нужно составит новое завещание.

А есть возможность составить домашнее завещание в присутствие двух независимых свидетелей. Свидетели должны быть выбраны так, чтобы у них не было прямого интереса к имуществу наследодателя, и они не были указаны в завещании. В присутствии свидетелей, наследодатель или третье лицо пишет завещание, и наследодатель ставит на нем свое имя, подпись и дату. Завещание своими именами, подписями и датой подтверждают свидетели.

Такое завещание тоже действительно в течение шести месяцев.

Лично я не советовала бы составлять домашние завещания с таким маленьким сроком действия. Вы можете составить один, два или даже шесть раз отвечающее требованиям и законное завещание, но однажды получится так, что из-за состояния вашего здоровья вы больше не можете составить новое завещание или подписать его. Например, в результате инсульта, инфаркта или аварии вы окажетесь обездвижены и не сможете ни выразить своего желания, ни поставить требующуюся подпись. Тут уже применяется производство по Закону о наследстве, которое может сильно отличаться от вашего желания отдать свое имущество в наследство.

Самое безопасное и правильное обратиться с вопросами о наследстве к нотариусу и получить от него качественный совет и помощь.