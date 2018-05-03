Юрист советует: лучше подарить свое имущество или оставить в наследство?

Все мы стареем, и это правда. Настает время, когда пожилой человек больше не в силах самостоятельно содержать, обслуживать или ремонтировать свое имущество – как в финансовом, так и в физическом смысле. Что же делать?
Если вы еще при жизни хотите подарить свою квартиру или дом (дальше имущество) близким родственникам (детям, супругу, родителям, друзьям), то это делается через заключение договора дарения. Вам нужно обратиться к нотариусу и вместе с получателем дарения оформить двустороннюю сделку. Тут важно знать, что вы, если вы являлись собственником этой квартиры или дома, с момента дарения им больше не являетесь, и право распоряжения имуществом переходит к получателю дарения. Вы не можете потребовать назад свое имущество, которое вы подарили. За исключением случаев, если получатель дарения в течение 12 месяцев с момента дарения, не проявит крайнее неуважение. Опираясь на собственную судебную практику, могу признать, что крайнее неуважение по отношению к дарителю очень сложно доказать. Споры длятся годами и оказываются очень болезненными.
Естественно, вы можете связать договор о дарения с личным сервитутом на даримое имущество, который вносится в крепостную книгу и обязателен для исполнения всеми последующими собственниками.
Что такое личный сервитут?
Личный сервитут означает, что вы можете сделать запись в крепостной книге о том, что у дарителя до конца его жизни есть право жить в этом доме или в квартире бесплатно или за деньги. Это право действует персонально только в отношении вас, и ваши близкие использовать это право не могут.
Но и в этом случае разумно договориться, в каком объеме личный сервитут распространяется на дарителя? Нередко происходит так, что даритель и бывший собственник пользуется и живет в своем доме или в квартире без ограничений и владее всеми жилыми и подсобными помещениями. После дарения имущества и составления личного сервитута может возникнуть недопонимание (например, если даритель и бывший собственник не может использовать и распоряжаться всеми помещениями, зданиями и недвижимостью по своему усмотрению). И у нового собственника может возникнуть желание использовать и жить в подаренном имуществе, которое теперь принадлежит ему. Как тогда спокойно использовать и делить имущество?
Даритель и получатель дарения должны были заранее (до заключения договора) договориться между собой, а при составлении договора дарения у нотариуса точно указать порядок и объемы используемого имущества. Это означает, что стороны конкретно договариваются, какие помещения, приборы, инвентарь один или другой человек могут считать своими и использовать без ограничений.
Нужно договориться и об оплате текущих расходов. Кто и в каком объеме оплачивает коммунальные платежи, счета за воду и канализацию, электричество и так далее, а также как они распределяются? Это убережет от последующих споров, недопонимания, обид и ошибочных уверенностей.
Дарение недвижимости или квартирной собственности – это совершенно законная и акцептуемая деятельность, но может принести дарителю или получателю дарения различные недопонимания и проблемы. Нужно помнить о том, что даритель больше не является собственником имущества, и у нового собственника есть полное право на использование и распоряжение этим имуществом.
Значительно безопаснее, дешевле и мене проблематично составить и подтвердить у нотариуса завещание, в котором вы обозначите, кому перейдет после вашей смерти ваше имущество в использование и собственность. Завещание не сопровождается переходом права собственности на имущество новому собственнику при вашей жизни, а наследодатель может беспрепятственно и спокойно использовать и распоряжаться своим имуществом на протяжении всей жизни. Даже в случае, если вы составили завещание, мы можете продать, подарить или сдать свое имущество в наём. То есть, совершать все сделки, которые вы считаете правильными и необходимыми.
Наследодатель не обязан согласовывать связанные с его имуществом вопросы с человеком, указанным в завещании. Наследник не должен даже знать, что наследодатель оставил свое имущество ему в наследство, и такое завещание было составлено. Как правило, заверенное у нотариуса или отданное ему на хранение завещание бессрочно, и действуют до конца жизни человека. Но это не означает, что если вы составили завещание, то вы не можете признать его недействительным. Можете!
Если вы составили завещание на имя Х и в какой-то момент пришли к выводу, что хотите аннулировать составленное и подтвержденное нотариусом завещание, и назначить наследником Y, то вам нужно лишь поставить об этом в известность нотариуса и договориться о времени составления нового завещания.
Сколько стоит наследование?
Опровергаем слухи о заоблачных ценах на услуги нотариусов.
Нотариальное подтверждение завещания стоит 32,55 евро.
Если приносите завещание, составленное дома и запечатанное в конверт, на хранение в нотариальном бюро, то должны заплатить за это 32,55 евро.
Если вы хотите составить завещание сами, то такая возможность есть. Действительны два вида домашних завещаний.
Есть собственноручно составленное завещание, который наследодатель в понятной форме от начала и до конца пишет сам, ставит свое имя, подпись и дату. Такое завещание действительно в течение шести месяцев. Через шесть месяцев нужно составит новое завещание.
А есть возможность составить домашнее завещание в присутствие двух независимых свидетелей. Свидетели должны быть выбраны так, чтобы у них не было прямого интереса к имуществу наследодателя, и они не были указаны в завещании. В присутствии свидетелей, наследодатель или третье лицо пишет завещание, и наследодатель ставит на нем свое имя, подпись и дату. Завещание своими именами, подписями и датой подтверждают свидетели.
Такое завещание тоже действительно в течение шести месяцев.
Лично я не советовала бы составлять домашние завещания с таким маленьким сроком действия. Вы можете составить один, два или даже шесть раз отвечающее требованиям и законное завещание, но однажды получится так, что из-за состояния вашего здоровья вы больше не можете составить новое завещание или подписать его. Например, в результате инсульта, инфаркта или аварии вы окажетесь обездвижены и не сможете ни выразить своего желания, ни поставить требующуюся подпись. Тут уже применяется производство по Закону о наследстве, которое может сильно отличаться от вашего желания отдать свое имущество в наследство.
Самое безопасное и правильное обратиться с вопросами о наследстве к нотариусу и получить от него качественный совет и помощь.