Как 20 лет тому назад: в Дании сборной России не светит ничего

Россияне пошли другим путем. Когда все сильнейшие отдыхали, россияне сколачивали сборную из отборных НХЛ-овцев и катком проходили по не самым сильным состава финнов, американцев, чехов. Словно отыгрываясь за 1:3 в 1/4 финала Сочи от Финляндии и 3:7 от Канады в Ванкувере.

После одного из таких победных Чемпионатов мира Александр Овечкин испросил у президента РФ машины как у олимпийцев в подарок за разгром третьего состава Финляндии. Просьба будущего основателя "Путин Тим" и обладателя зарплаты в 10 миллионов долларов (до вычета налогов) была исполнена.

Теперь предводитель "Путин Тим" и еще один участник сей компании, Евгений Малкин, бьются между собой в полуфинале конференции и есть такое чувство, что дело дойдет до седьмого матча, а там выхолощенные хоккеисты уж точно не помогут сборной....



Если будет кому помогать. В том смысле, что россияне на главный хоккейный турнир махнули рукой - звон бокалов с олимпиийским шампанским еще звенит в ушах ФХР и, кажется можно махнуть на ЧМ рукой, мотивируя выигрышем Олимпиады, которая как бы главнее....



После поражения от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина ушел из СКА и автоматом из сборной Олег Знарок, которого заменил Илья Воробьев, при нем россияне в шести матчах одержали лишь одну победу в рамках Евротура. А самих обладателей Кубка в составе сборной России можно искать но найти невозможно: боссы ФХР объяснили все загадочными словами о том что "ребята морально выхолощенны и устали". Видимо хоккеисты ЦСКА, которых "Ак Барс" обыграл, специально не напрягались в финале, чтобы получить возможность сыграть на чемпионате мира...





Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Впервые с 2007 года, когда в воротах россиян стоял вратарь "Динамо" Александр Еременко, россияне остались без подмоги из НХЛ. 2008 год - золото намыл в том числе и Евгений Набоков, 2009 - Илья Брызгалов. Чемпионом мира становился и сЕргей Бобровский, который мог после вылета из Кубка Стэнли прилететь на помощь, но у него травма, а Александра Георгиева из "Рейнджерс" ввиду малого опыта игры в НХЛ в сборную не позвали...

Как играет Кошечкин, мы видели на ОИ в Корее, с бросками условных настоящих канадцев или заокеанских чехов Василию будет справиться очень сложно. Сорокин в Кубке Гагарина проиграл конкуренцию щеведу Ларсу Юханссону, а Шестеркин опыт игры в сборной практически не имеет. Теоритически россиянам могут помочь либо Антон Худобин из "Бостона", либо Андрей Василевский из "Тампы".



Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).



Если, к примеру у канадцев есть баланс в защите между лево- и праворукими защитниками, то в России есть только один праворукий, он же единственный хоккеист из-за океана, Никита Зайцев из "Торонто". Зайцеву точно будет уготовлено место в спецбригаде большинства и приличный айс-тайм. Сможет ли защитник отыграть весь турнир, или же после семираундового противостояния с "Бостоном" сил на ЧМ может и не хватить... С опытом игры в НХЛ у россиян и Никита Нестеров, Никита Трямкин и Алексей Береглазов, которые в лучшей лиге мира, по большому счету не пригодились.



Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).



Еще одна проблема россиян - отсутствие центрфорвардов. В топ-6 точно будут играть Артем Анисимов, двусторонний и больше форвард оборонительного плана, и Павел Дацюк. Оба - нескоростные игроки, да к тому же и креатива у Дацюка становится все меньше. Что поделать, возраст же. Конечно с французами, австрийцами и белорусами класса Анисимова и Дацюка хватит, но в играх с более серьезными соперниками у россиян в плане созидания могут возникнуть проблемы. Владислав Наместников, у которого за океаном закончился контракт в сборную решил не ехать.

Не будет и Ильи Ковальчука, который решил отдохнуть от сборной, а главным ударным форвардом видится Евгений Дадонов, которого наигрывают в первом звене. Никита Сошников и Павел Мамин, еще одни представители НХЛ, набрали за сезон на двоих всего шесть очков.

Вадима Шипачева же, который мог добавить креатива сборной и опустить Анисимова в более привычное третье, полуоборонительное звено, в сборной, по видимому, в сборной больше не будет никогда.



С календарем россияном повезло -первые матчи можно использовать как вкатку в турнир - французы (без забияки Антуана Русселя), австрийцы и белорусы - хорошие соперники для такой сборной России, которая сможет подшлифовать игру и получить заряд уверенности в своих силах, а вот дальше будут чехи, швейцарцы, словаки и на закуску - шведы. С таким составом, конечно выход в 1/4 финала не будет проблемой, но, скорее всего не с первого места. А это значит, что в 1/4 финала россиянам могут попасться финны, канадцы, американцы, с которыми без поддержки из-за океана будет справиться очень трудно.

Прервется ли медальная серия сборной России, которая с 2014 года неизменно завершала ЧМ на подиуме? Скорее всего, да. Но в руководстве ФХР надежды не теряют: "И в 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на чемпионатах мира. Будем ломать эту систему. У нас всегда задача – первое место. Мы всегда хотим играть в финале и побеждать. Если не побеждать, то зачем ехать?" - сказал Владислав Третьяк в интервью официальному сайту ФХР.