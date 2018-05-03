Хельме: при встрече с Путиным я бы заверил его, что Эстония не представляет опасности для РФ

Председатель EKRE Март Хельме в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поговорил бы о геополитике, попытался бы заверить его в том, что Эстония никоим образом не представляет собой опасности для России, сообщает Rus.err со ссылкой на ETV+.
"Эстония - маленькая страна, и нас интересует только одно: чтобы она была независимым государством, и чтобы Россия была страной, которую бы мы не боялись. Убедить его непросто, но я бы справился", – сказал Хельме в передаче "Кто кого?" на ETV+.
Ответ вызвал улыбку у второй участницы дискуссионной телепрограммы – беспартийного депутата Рийгикогу, члена Центристской фракции Ольги Ивановой: "Меня рассмешила мысль, что с вами в корне не согласится господин Миксер (Свен Миксер министр иностранных дел Эстонии, СДПЭ – ред.), который заявил, что с Россией можно говорить только с позиции силы".