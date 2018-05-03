Отмывавший деньги семьи Путина Danske Bank обвинили в сокрытии информации

Основные претензии регулятора связаны с критическими недостатками в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина, передает Newsru.com.

В феврале 2018 года ежедневная датская газета Berlingske сообщала, что попавший в СМИ внутренний отчет банка показал, что его руководство знало намного больше об обстоятельствах этого дела, чем заявлялось ранее.

Глава Управления по финансовому надзору Дании Джеспер Берг заявил, что Danske Bank cлишком поздно реагировал на сигналы о недостаточности мер, принимаемых для предотвращения возможного отмывания денежных средств, и о подозрениях в отношении его клиентов. Действия руководства Danske Bank нанесли ущерб его репутации, добавил чиновник.

Ранее похожую критику в отношении банка высказала Финансовая инспекция Эстонии. В ведомстве заявили, что местный филиал Danske Bank мог намеренно вводить контролирующие органы в заблуждение с целью скрыть масштабные и систематические нарушения правил, предназначенных для предотвращения случаев отмывания денег. Регулятор начал в отношении банка расследование. Его результаты станут известны позднее.

В отчете, на который ссылалась датская газета Berlingske, говорилось, что летом 2013 года руководству эстонского подразделения банка стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям.

В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм, проходивших через ее банковские счета.

Согласно отчету, компания также совершала подозрительные платежи, и подразделение не располагало достаточной информацией о том, кем были конечные владельцы.

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia. "По всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ", - говорилось в отчете.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian писала, что наводку о связи Lantana с "Промсбербанком" эстонские менеджеры Danske Bank получили из России. "Топ-менеджеры "Промсбербанка" были представителями Lantana", - уточнялось в статье.

Одним из членов правления "Промсбербанка", пишет The Guardian, был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в крупномасштабном мошенничестве.

Автор статьи напоминает, что все трое россиян были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался зеркальными сделками. Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые покупали и продавали одинаковые объемы ценных бумаг.