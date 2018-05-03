По подозрению в разглашении гостайны задержан капитан полиции

Ведущий государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус объяснил, что к настоящему времени в рамках начатого в конце прошлого года уголовного производства собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать полицейского в шести преступных эпизодах.

«Согласно подозрению, он передал информацию о планировании и содержании проводившейся полицией в рамках трех разных уголовных дел слежки, а в одном случае передал защищенную государственной тайной информацию лицу, не имевшему права на доступ к этой информации. Подобное поведение, когда сотрудник полиции без законных оснований предоставляет информацию, обнародование которой вредит выяснению истины в рамках уголовного производства, недопустимо и заслуживает однозначного осуждения», - сказал Эвестус.

«Каждый полицейский должен осознавать, что преступники крайне заинтересованы в собранной в ходе уголовного производства и слежки информации. Даже намек случайно оброненный или реплика могут нанести серьезный ущерб дальнейшему ходу уголовного дела, не говоря о сознательной передаче информации», - заявил глава бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра.

В пятницу прокуратура будет ходатайствовать об аресте сотрудника полиции на время предварительного следствия. Решение о том, добиваться ли ареста остальных подозреваемых, будет принято после проведения первичного производства.