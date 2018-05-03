Проверка Департамента защиты прав потребителй выявила нарушения в деятельности интернет-магазинов

Итоги последней проверки 40 магазинов оказались печальными — в 39 случаях были выявлены нарушения. Чаще всего проблемы возникали с соблюдением правила о возможности возврата товара в течение 14 дней.

Согласно Обязательственно-правовому закону, продавец обязан предоставить клиенту всю связанную со сделкой информацию до ее заключения. Если данная информация отсутствует, либо вводит в заблуждение — имеет место нарушение.

«Интернет-торговля продолжает наращивать популярность. В прошлом году объемы реализованных товаров выросли на 37 процентов. В то же время все продавцы без исключений должны соблюдать законы. Мы довольны тем, как департамент ведет надзор в этой сфере. Мы и в будущем планируем пристально следить за сферой интернет-торговли», - сообщил гендиректор Департамента защиты прав потребителей Андрес Соонисте.

Чаще всего нарушения были связаны с несоблюдением прав потребителей на возврат товара продавцу в течение 14 дней. Из 40 проверенных магазинов нарушения были выявлены в 38. Чаще всего товар не принимали обратно в 14-дневный срок, потому что он был использован, испачкан или испорчен. Либо у товара отсутствовали этикетки. В данном случае продавец не имеет права не принимать товар обратно. Потребитель должен возместить сумму, на которую снизилась стоимость товара. В некоторых случаях отказ в принятии товара объясняли тем, что он был приобретен на интернет-аукционе. Всем покупателям нижнего белья и бикини без исключения отказывали в возврате товара, хотя, согласно закону, в случае с данным видом товаров продавец имеет право отказать потребителю в том случае, если товар был передан в закрытой упаковке, а вернуть его пытались во вскрытой.

Департамент защиты прав потребителей подчеркнул, что в законе четко прописаны исключения, когда право на возврат товара не действует. Если товар не подпадает под исключение, у продавца нет права отказывать в приеме возвращенного товара.

75 процентов интернет-магазинов не предоставили покупателю специальный бланк для возврата товара. Также продавцы не соблюдали требование закона, согласно которому в случае возврата товара в магазин продавец также должен возместить расходы на доставку. Во многих случаях потребителю не сообщали о том, что оплачивать возврат товара ему придется из собственного кармана.

67 процентов интернет-магазинов вводили потребителей в заблуждение относительно сроков возврата денег. 45 процентов э-магазинов не различали гарантию и исходящий из закона срок предъявления претензии.

Право на предъявление претензии нередко называли «гарантией», что запрещено Законом о защите прав потребителей.

Слово и термин «гарантия» может быть использовано лишь в том случае, когда его значение соответствует трактовке Обязательственно-правового закона.