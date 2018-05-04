Сказка про усатое чудовище, или Как преодолеть собственный страх

Черная коробка малого зала. Группа юных актеров тоже в черном, только перчатки белеют в темноте. Они расскажут, станцуют и споют страшную и одновременно веселую историю о том, что у страха глаза велики и как с этим бороться: спектакль «Воробей и чудовище» сочинен по мотивам сказки Корнея Чуковского «Тараканище» и пьесы «Дракон» Евгения Шварца.

"Воробей и чудовище". Репетиционный момент. ФОТО: Елена Вильт. Архив Русского театра

Придумала поэтический спектакль Елена Скульская, к сожалению, только что покинувшая пост завлита театра, а поставила Мария Шорстова – актриса и режиссер из Москвы, которая в свое время приехала в Эстонию по приглашению тогдашнего художественного руководителя театра Игоря Лысова.

«Когда Елена Григорьевна предложила мне поставить очередной спектакль в студии, я ответила согласием, а потом открыла текст и поняла, что не знаю, как это ставить», - рассказала Мария.

"Воробей и чудовище". Репетиционный момент. Справа - режиссер-постановщик Мария Шорстова. ФОТО: Елена Вильт. Архив Русского театра

Автору довелось видеть несколько типично тюзовских постановок «Тараканища». В частности, блестящий спектакль Ленинградского ТЮЗа имени Брянцева. А ведь это было бы легче легкого: маски животных, голос Чуковского в фонограмме, веселая музыка…

«Спектакль в тюзовском стиле, когда взрослые дяди выезжают на детских велосипедиках и скандируют „ехали медведи…“ - не мое. Политический театр – тоже», - продолжает режиссер.

Политический подтекст – тоже был бы беспроигрышным вариантом: как известно, «Дракон» был запрещен до 1962 года, а в стихах Чуковского несколько поколений усматривали намеки на Сталина: «Покорилися звери усатому (Чтоб ему провалиться, проклятому!)». А вспомните мандельштамовское, из стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны»: «Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища».

"Воробей и чудовище". Репетиционный момент. ФОТО: Елена Вильт. Архив Русского театра

Но так как политизация «Тараканища» многими считается притянутой за уши (За усы? – Прим. В.К.), тем более что стихотворение было написано задолго до пришествия Кобы во власть, автор и постановщик решили не идти на поводу у любителей историко-политических спекуляций, и нашли другой способ донести до зрителя и мысли Чуковского, и философию Шварца. «У нас получился театр абсурда. Не страшный, а смешной», - говорит Мария Шорстова. Хотя от ассоциативности уйти не удалось: есть в спектакле и маленький фюрер, есть и Сталин, покуривающий воображаемую трубку. Но эти эпизоды не являются основополагающими. И правильно.

Автор композиции Елена Скульская добавляет: «"Тараканище" - это совсем не детское произведение. Чуковский – настоящий абсурдист, и его якобы детская поэзия не подчиняется никакой логике. А "Дракон" Шварца, по сути, это продолжение стихотворения о таракане и его победителе».

Ясно, что шварцевский Дракон, держащий целый город в страхе – сущее ничтожество, а страх там страшен сам по себе. «Спектакль – рассказ о наших страхах и попытках их преодоления», - делает вывод Елена Скульская.

По первоначальному замыслу автора, в спектакле должны были звучать и стихи Федора Михайловича Достоевского, но в ходе репетиций от них решили отказаться. Но если это были строки «Жил на свете таракан, таракан от детства…», то даже немного жаль, что авторы лишили подготовленного зрителя еще одной ассоциации: «Бесы» как-никак.

В спектакле звучит необычная и очень хорошая музыка. Как рассказала Мария Шорстова, знаменитый питерский музыкант и композитор – контрабасист Владимир Волков понял ее замысел с полуслова и тут же наиграл мелодию, которая и была записана в студии Бориса Гребенщикова: «Я решила, что часть текста надо пропеть, и мы пригласили певицу и педагога из Москвы Анну Чайковскую, которая занималась с ребятами вокалом. Танцы поставил тоже москвич Антон Варфоломеев».

ФОТО: Елена Вильт. Архив Русского театра