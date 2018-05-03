Мэр Таллинна: желающие выразить недоверие лицемерят

Как заявил сегодня Аас, противостояние утверждению вице-мэра Калле Кландорфа председателем совета АО "Таллиннский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS) обусловлено политической конкуренцией, а не сущностными причинами.

"Так принято повсеместно, что советом предприятия руководит представитель собственника, в данном случае - города, - сказал Аас. - Калле Кландорф - опытный и твердый руководитель высокого уровня, который поможет вывести предприятие из той передряги, в которую оно попало. Когда руководители города входят в советы, это позволяет им также лучше осознавать потребности развития предприятия. Мне очень жаль, что подозрение, павшее на некоторых работников "Таллиннского городского транспорта", пытаются использовать для нанесения ущерба всему предприятию. Последние обвинения сопровождаются требованиями приватизировать предприятие, что означает конец бесплатному проезду в общественном транспорте, потому что тогда на первое место выйдет прибыль".

Аас обратил внимание на то, что АО в последние годы вывело на линии десятки новых автобусов, успешно реализовало проекты, связанные с трамваями. По его словам, недавние события не должны заслонять существенных достижения предприятия. А за случившееся сами возложили на себя ответственность и исполнительный руководитель, и он как председатель совета.

Аас добавил, что разглагольствования как реформистов, так и социал-демократов о том, что руководители города не должны входить в советы, отдают лицемерием, поскольку они сами входят в состав многих советов. Почему же тогда не быть в них представителям других партий?