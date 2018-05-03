В WhatsApp появятся давно ожидаемые функции

В рамках ежегодной конференции для разработчиков F8 компания Facebook объявила о нововведениях практически во всех своих сервисах. Не обошли вниманием и популярнейший в мире мессенджер WhatsApp, в котором появится несколько долгожданных функций.
И хотя WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, по возможностям он заметно уступает конкурентам. Поэтому разработчики взялись за решение этой проблемы, пишет 4pda.ru. Одним из нововведений станут групповые видеозвонки. Деталей пока немного, но судя по представленному изображению, в конференции смогут принимать участие до четырех пользователей одновременно.
Вторым анонсом стала поддержка стикеров. В сервисе будут как встроенные наборы, так и созданные сторонними разработчиками.
Последнее нововведение касается тех, кто использует WhatsApp в качестве рабочего инструмента. В начале этого года на Android был выпущен WhatsApp For Business, который распространяется бесплатно, но в скором времени в сервисе появятся платные функции для привлечения большего числа клиентов.