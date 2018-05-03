четверг, 3 мая 2018 г.
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В WhatsApp появятся давно ожидаемые функции

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Приложение WhatsApp. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

В рамках ежегодной конференции для разработчиков F8 компания Facebook объявила о нововведениях практически во всех своих сервисах. Не обошли вниманием и популярнейший в мире мессенджер WhatsApp, в котором появится несколько долгожданных функций.

И хотя WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, по возможностям он заметно уступает конкурентам. Поэтому разработчики взялись за решение этой проблемы, пишет 4pda.ru. Одним из нововведений станут групповые видеозвонки. Деталей пока немного, но судя по представленному изображению, в конференции смогут принимать участие до четырех пользователей одновременно.

Вторым анонсом стала поддержка стикеров. В сервисе будут как встроенные наборы, так и созданные сторонними разработчиками.

Последнее нововведение касается тех, кто использует WhatsApp в качестве рабочего инструмента. В начале этого года на Android был выпущен WhatsApp For Business, который распространяется бесплатно, но в скором времени в сервисе появятся платные функции для привлечения большего числа клиентов.

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