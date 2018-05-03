В WhatsApp появятся давно ожидаемые функции

И хотя WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, по возможностям он заметно уступает конкурентам. Поэтому разработчики взялись за решение этой проблемы, пишет 4pda.ru. Одним из нововведений станут групповые видеозвонки. Деталей пока немного, но судя по представленному изображению, в конференции смогут принимать участие до четырех пользователей одновременно.

Вторым анонсом стала поддержка стикеров. В сервисе будут как встроенные наборы, так и созданные сторонними разработчиками.