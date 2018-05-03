четверг, 3 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Лавров обвинил США в подготовке боевиков в Сирии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Лавров.

ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

США готовят боевиков в районе лагерей беженцев Ат-Танфа и Эр-Рукбан для продолжения боевых действий на территории Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Интерфакс".

"В районе, который американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной, - на территории вокруг Ат-Танфа и в лагере беженцев Эр-Рукбан происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой.

В начале марта Лавров заявил, что узкая группа во главе с США вынашивает планы по развалу Сирии при помощи боевиков.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру" (запрещенная в РФ группировка), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске"", - сказал он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ