Лавров обвинил США в подготовке боевиков в Сирии

"В районе, который американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной, - на территории вокруг Ат-Танфа и в лагере беженцев Эр-Рукбан происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру" (запрещенная в РФ группировка), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске"", - сказал он.