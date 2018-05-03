четверг, 3 мая 2018 г.
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Смертельный матч: 18-летняя итальянка погибла на поле

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Федерация регби Италии объявила на своем официальном сайте о смерти 18-летней Ребекки Бральи, которая получила травму в матче за клуб "Аматори Парма".

Девушка неудачно упала навзничь, ударившись затылком. Ее из Равенны доставили на вертолете в больницу Чезены, где спортсменка перенесла операцию. Однако спасти ее жизнь не удалось.

Все регбийные матчи в Италии в ближайшие выходные будут начинаться с минуты молчания в память о Бралье.

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