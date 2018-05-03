Смертельный матч: 18-летняя итальянка погибла на поле
3 мая 2018 г., 15:00
Федерация регби Италии объявила на своем официальном сайте о смерти 18-летней Ребекки Бральи, которая получила травму в матче за клуб "Аматори Парма".
Девушка неудачно упала навзничь, ударившись затылком. Ее из Равенны доставили на вертолете в больницу Чезены, где спортсменка перенесла операцию. Однако спасти ее жизнь не удалось.
Все регбийные матчи в Италии в ближайшие выходные будут начинаться с минуты молчания в память о Бралье.