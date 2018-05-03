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  • Коплиские линии: дом только начал строиться, а квартиры уже раскупают

Коплиские линии: дом только начал строиться, а квартиры уже раскупают

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Так будут выглядеть Коплиские линии.

ФОТО: Kuvatõmmis Fund Ehitus kodulehelt

Коплиские линии в 2015 году были проданы фирме Fund Ehitus, в апреле на территории начались строительные работы, но не успели вырыть котлован для закладки фундамента первого дома, как почти половина квартир в нем уже забронирована. 

Fund Ehitus начал строительство с улицы Сепа, сообщает Tarbija со ссылкой на ERR Uudised. В доме по адресу Сепа, 18 из 25 квартир забронировано уже одиннадцать. 

Из трех одинаковых пятиэтажных, спроектированных архитектурным бюро Peeter Pere домов на 25 квартир каждый, начато строительство самого дальнего от моря дома.  

Директор Fund Ehituse Эйки Румп сказал, что активная продажа началась месяц назад, сейчас ведется строительство двух домов и идет подготовка к началу строительства третьего. 

Читайте подробности на странице ERR Uudised.

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