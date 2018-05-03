Картина дня: задержание полицейского, новая политическая сила и рост цен на топливо

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями четверга.
По подозрению в разглашении гостайны задержан капитан полиции
Сегодня утром был задержан капитан полиции Ляэнеской префектуры, которого есть основание подозревать в передаче сведений, составляющих государственную тайну, и обнародовании данных слежки. Помимо него, были задержаны еще двое мужчин, не являющихся сотрудниками Департамента полиции и погранохраны, которые могли заниматься частной слежкой. Читайте далее...
Евгений Осиновский: мы от русских не отказывались и план у нас есть
Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, накануне добровольно сложивший с себя полномочия министра труда и здравоохранения, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите видео!
Эксперт по недвижимости: такой бизнес - натуральное свинство!
В телевизионной программе ERR «Очевидец» (Pealtnägija), показанной в апреле, рассказывалось, что бизнесмен Константин Иванишвили, названный в программе дорожным террористом, скупает внутриквартальные дороги и требует с сотен семей деньги за использование этих дорог. Читайте далее...
Внезапные учения: резервистов призывают немедленно явиться в Эмари
Правительство в четверг решило призвать более двухсот резервистов на проходящие одновременно с крупномасштабными учениями "Еж" дополнительные учебные сборы "Шип". Читайте далее...
Новая политическая сила выходит на старт
Сегодня на страницах газеты Postimees пять человек сообщили о создании движения, которое можно назвать «Эстония 200»: их цель – уже сейчас начать формировать 200-летнюю Эстонию. Читайте далее...
В Сирии разбился российский истребитель
Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Читайте далее...
Хоть по центу: 16-летний парень, перенесший пересадку сердца, нуждается в нашей помощи
16-летнему Эгерту из Пярну по причине генетического заболевания пересадили сердце. После операции ему необходимо проходить восстановительное лечение за границей и принимать лекарства, которые Больничная касса компенсирует лишь частично. Поэтому семья решила обратиться за помощью в Детский фонд Клиники Тартуского университета. Читайте далее...
Цены на бензин и дизель взлетели до небывалого уровня
Если еще вчера на заправках можно было купить бензин по цене 1,307 евро за литр, а литр дизеля – за 1,207 евро, то сегодня цены на бензин выросли до 1,369, а на дизель – до 1,309 евро за литр. Читайте далее...
Окружной суд оставил в силе разрешение на строительство Рейди-теэ
Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию активистов некоммерческой организации "Зеленое движение Эстонии", требовавших отменить выданное разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди-теэ в Таллинне. Читайте далее...
Отмывавший деньги семьи Путина Danske Bank обвинили в сокрытии информации
Крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний, которые он должен выполнить до 30 июня. Читайте далее...
Купленный в Maxima лотерейный билет принес счастливчику 50 000 евро
2 мая в телепередаче "Большая Лото-среда” выигрыш призового уровня 5+1 Vikinglotto поделили поровну двое игроков, выигрыш каждого составил 50 607,40 евро. Счастливые билеты были куплены в интернете и в Maximа Юмера в Tаллинне. Читайте далее...