Картина дня: задержание полицейского, новая политическая сила и рост цен на топливо

По подозрению в разглашении гостайны задержан капитан полиции

Сегодня утром был задержан капитан полиции Ляэнеской префектуры, которого есть основание подозревать в передаче сведений, составляющих государственную тайну, и обнародовании данных слежки. Помимо него, были задержаны еще двое мужчин, не являющихся сотрудниками Департамента полиции и погранохраны, которые могли заниматься частной слежкой. Читайте далее...

Евгений Осиновский: мы от русских не отказывались и план у нас есть

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, накануне добровольно сложивший с себя полномочия министра труда и здравоохранения, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите видео!

Эксперт по недвижимости: такой бизнес - натуральное свинство!

В телевизионной программе ERR «Очевидец» (Pealtnägija), показанной в апреле, рассказывалось, что бизнесмен Константин Иванишвили, названный в программе дорожным террористом, скупает внутриквартальные дороги и требует с сотен семей деньги за использование этих дорог. Читайте далее...

Внезапные учения: резервистов призывают немедленно явиться в Эмари

Правительство в четверг решило призвать более двухсот резервистов на проходящие одновременно с крупномасштабными учениями "Еж" дополнительные учебные сборы "Шип". Читайте далее...

Новая политическая сила выходит на старт

Сегодня на страницах газеты Postimees пять человек сообщили о создании движения, которое можно назвать «Эстония 200»: их цель – уже сейчас начать формировать 200-летнюю Эстонию. Читайте далее...

В Сирии разбился российский истребитель

Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Читайте далее...

Хоть по центу: 16-летний парень, перенесший пересадку сердца, нуждается в нашей помощи

16-летнему Эгерту из Пярну по причине генетического заболевания пересадили сердце. После операции ему необходимо проходить восстановительное лечение за границей и принимать лекарства, которые Больничная касса компенсирует лишь частично. Поэтому семья решила обратиться за помощью в Детский фонд Клиники Тартуского университета. Читайте далее...

Цены на бензин и дизель взлетели до небывалого уровня

Если еще вчера на заправках можно было купить бензин по цене 1,307 евро за литр, а литр дизеля – за 1,207 евро, то сегодня цены на бензин выросли до 1,369, а на дизель – до 1,309 евро за литр. Читайте далее...

Окружной суд оставил в силе разрешение на строительство Рейди-теэ

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию активистов некоммерческой организации "Зеленое движение Эстонии", требовавших отменить выданное разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди-теэ в Таллинне. Читайте далее...

Отмывавший деньги семьи Путина Danske Bank обвинили в сокрытии информации

Крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний, которые он должен выполнить до 30 июня. Читайте далее...

Купленный в Maxima лотерейный билет принес счастливчику 50 000 евро