Пыллуаас: любая уступка России только увеличивает ее чувство безнаказанности

В то же время, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью СМИ заявил, что лидеры нынешней России не разделяют базовые европейские ценности, и это, несомненно, ограничивает общение Европы с Кремлем.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Хенн Пыллуаас (EKRE):

«Заявление Юнкера – типичный пример того, насколько Европейская комиссия и ее руководитель оторваны от политической реальности. Нет понимания того, что федерализация Европейского союза и массовая иммиграция были причинами Брекзита. Нет также и понимания того, что репрессирование государств, например, Польши, за то, что они не хотят мириться с этими процессами, раскалывает единство Европейского союза и т. д.

Точно так же нет понимания того, что с Россией, которая пренебрегла международным правом и претворяет в жизнь свои геополитические амбиции через агрессию, невозможно нормализовать отношения, если Кремль не начнет вести себя как нормальное и миролюбивое государство.