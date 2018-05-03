Яна Тоом: то, что без России немыслима безопасность Европы – медицинский факт

А в полемике по поводу высказывания Юнкера интересно не то, что именно он сказал, а то, когда он это сказал. В эстонском политическом нарративе господствует точка зрения, что Владимир Путин угрожает архитектуре безопасности Европы, а то и мира. Однако у нас практически не говорят о том, что Дональд Трамп угрожает всей системе международной торговли в том виде, в каком мы ее сегодня знаем. И если исходящая от Путина «угроза" во многом основана на страхах, то шаги Трампа совершенно реальны – он уже развязывает войну пошлин и вводит как бы антироссийские санкции, по факту наносящие ущерб европейским партнерам. В этой ситуации Европе не остается ничего другого, как дать понять, что вроде бы вконец испорченные отношения с Россией в принципе подлежат пересмотру, и именно это Юнкер и сделал.