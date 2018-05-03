Яна Тоом: то, что без России немыслима безопасность Европы – медицинский факт

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал президента России Владимира Путина своим другом и заявил, что без участия Москвы невозможно построить систему европейской безопасности, передает Rus.ERR. В то же время, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью СМИ заявил, что лидеры нынешней России не разделяют базовые европейские ценности, и это, несомненно, ограничивает общение Европы с Кремлем. Миксер считает, что с Россией Европе следует общаться с позиции силы.
На вопрос портала Stolitsa.ee о том, какая позиция ей ближе, ответила депутат Европарламента Яна Тоом:
«Разумеется, мне ближе позиция Юнкера, за одним исключением – Путин мне не друг, мы пока незнакомы. Однако то, что без России немыслима безопасность Европы – медицинский факт, как бы ни хотелось нашим горячим головам утверждать обратное.
А в полемике по поводу высказывания Юнкера интересно не то, что именно он сказал, а то, когда он это сказал. В эстонском политическом нарративе господствует точка зрения, что Владимир Путин угрожает архитектуре безопасности Европы, а то и мира. Однако у нас практически не говорят о том, что Дональд Трамп угрожает всей системе международной торговли в том виде, в каком мы ее сегодня знаем. И если исходящая от Путина «угроза" во многом основана на страхах, то шаги Трампа совершенно реальны – он уже развязывает войну пошлин и вводит как бы антироссийские санкции, по факту наносящие ущерб европейским партнерам. В этой ситуации Европе не остается ничего другого, как дать понять, что вроде бы вконец испорченные отношения с Россией в принципе подлежат пересмотру, и именно это Юнкер и сделал.
Реакция на его слова симптоматична – первыми бросились отвечать прибалты, причем озвучивая при этом совершенно проамериканскую позицию. Что, в принципе, понятно – в Европейском союзе мы сколько-нибудь серьезного веса не имеем, а американцы приложили немало усилий к тому, чтобы создать у эстонского политического истеблишмента иллюзию равного партнерства. Ну и плюс, конечно, страх перед русским медведем. А я что... я медведей не боюсь. Поэтому согласна с Юнкером, а не с Миксером».