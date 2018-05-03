Невероятные приключения клиентки Telia, решившей починить сломанный iPhone

Но через неделю аппарат вернули со словами – все в порядке, неисправностей не обнаружено. Марина отправилась за ним в представительство Telia, включила, не отходя от кассы, и увидела, что к лучшему ничего не изменилось. По словам Марины, она была с мужем, на телефон которого они тут же сняли видео с айфоном Марины в главной роли. Продавец тоже видела, что телефон глючит. «Сразу в магазине я написала заявление, что больше не хочу этот телефон, а хочу, чтобы мне деньги вернули. О ремонте я ничего не говорила, они сами решили снова отправить его в ремонт, я не просила их об этом», - говорит Марина.

Марина написала и в головную контору Telia, требуя вернуть деньги за телефон, который больше находится в ремонте, чем у нее. Но через неделю ей прислали очередное SMS с предложением забрать телефон, который, по словам мастеров, в полном порядке. «Я в шоке. Они мне посоветовали отключить запрос PIN-кода и подождать следующего обновления - может, проблема сама исчезнет. Я вот думаю: может, вообще телефон на полку положить и ждать обновления свыше?» - задалась вопросом Марина.

Этот рассказ мы переслали в пресс-службу Telia с просьбой объяснить, как такое возможно и каким образом можно решить возникшую ситуацию?

Ситуацию прокомментировала представитель фирмы Ирина Кузина.

«Мне очень понятно недовольство человека, телефон которого работает не так, как хотелось бы, и попадает в ремонт. В данном случае к этому добавились накладки из-за ошибок в обслуживании, которые допустили мы, – я приношу за них свои искренние извинения», - начала свой ответ представитель Telia.

И продолжила: «Что же касается технической стороны вопроса, то Telia не занимается ремонтом ни телефонов, ни других электронных устройств. Мы направляем их в центр обслуживания, который напрямую связан с производителем и имеет авторизацию на проведение работ. К слову, клиент имеет полное право самостоятельно отнести туда телефон, без посредничества Telia. Полная информация об этом имеется на нашем сайте: pood.telia.ee/remont-ja-hooldus».

По словам Кузиной, в первый раз, когда Марина принесла телефон, она описала проблему, которая не была выявлена при поступлении телефона в мастерскую: «При повторной диагностике в мастерской выяснилось, что не действует определитель отпечатка пальца, и был произведен гарантийный ремонт телефонного модуля, что фактически означает получение клиентом практически нового телефона».

Комментируя отказ забрать аппарат и либо выдать новый, либо вернуть деньги, представитель Telia сказала: «Решение о возврате, замене или ремонте телефона Apple iPhone принимает представитель Apple, а именно фирма Klaar OÜ, специалисты которой при очередном обращении Марины, протестировали устройство и не обнаружили никаких неполадок. В ответе сервисной мастерской говорится, что, вероятно, при включении проявилась программная ошибка, которая может возникать при первом запуске устройства и устраняется путем быстрого нажатия кнопки включения/выключения на экране. Apple надеется решить эту проблему со следующим обновлением операционной системы и не уполномочил сервисные центры считать ее основанием для замены».

То есть и в такой ситуации поменять телефон нельзя? «Вопрос о замене телефона решает представитель Apple, то есть специалисты из уполномоченной сервисной мастерской, которой мы можем лишь переслать телефон и описание проблемы со слов клиента. По мнению этих специалистов, причины для замены телефона нет»,- ответила она.

Объяснила Кузина и невероятные путешествия смартфона по Таллинну: «Что касается выбора почтового автомата, в который телефон направляется после сервисного обслуживания, то он производится на основании адреса, указанного клиентом. Если адрес не был выбран клиентом, сотрудник Telia уточняет его, поскольку по умолчанию программа выберет первый доступный почтовый автомат. В случае с Мариной произошла ошибка: сотрудник не уточнил адрес доставки. Наши специалисты неоднократно приносили извинения клиенту, я еще раз прошу прощения за возникшее недоразумение с доставкой».