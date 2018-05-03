четверг, 3 мая 2018 г.
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В Петербурге Манчини попросят вернуть народные миллионы

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ФОТО: Alexei Danichev / Sputnik

Руководство "Зенита" хочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини​, если тот покинет свой пост и станет главным тренером сборной Италии ранее, чем истечет срок действия соглашения специалиста с сине-бело-голубыми, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает итальянское издание, сумма компенсации будет равна оставшейся зарплате по контракту и может достигнуть 9-10 миллионов евро.

"Зенит" готов обратиться с жалобой в ФИФА. По данным СМИ, руководство петербургского клуба было возмущено поведением Манчини, который неоднократно встречался с руководителями Федерации футбола Италии, чтобы с мая возглавить сборную страны.

При этом "Зенит" не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии, хотя первоначально возможность подачи иска к ФФИ петербуржцами действительно рассматривалась.

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