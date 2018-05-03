В Петербурге Манчини попросят вернуть народные миллионы

Как утверждает итальянское издание, сумма компенсации будет равна оставшейся зарплате по контракту и может достигнуть 9-10 миллионов евро.

"Зенит" готов обратиться с жалобой в ФИФА. По данным СМИ, руководство петербургского клуба было возмущено поведением Манчини, который неоднократно встречался с руководителями Федерации футбола Италии, чтобы с мая возглавить сборную страны.