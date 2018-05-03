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Финляндия и Эстония возглавили рейтинг стран с самым чистым воздухом

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ФОТО: Hussein El-Alawi/TT/Sydsvenskan

В Финляндии самое лучшее в мире качество воздуха. Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия, сообщает Rus.err.ee.

Об этом сообщает русская служба ЮЛЕ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые собирались из 2500 мест почти в 100 странах, передает служба новостей "Радио 4". 

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире. 

Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне. 

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