Финляндия и Эстония возглавили рейтинг стран с самым чистым воздухом
3 мая 2018 г., 15:18
В Финляндии самое лучшее в мире качество воздуха. Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия, сообщает Rus.err.ee.
Об этом сообщает русская служба ЮЛЕ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые собирались из 2500 мест почти в 100 странах, передает служба новостей "Радио 4".
Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире.
Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.