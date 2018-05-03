Финляндия и Эстония возглавили рейтинг стран с самым чистым воздухом

Об этом сообщает русская служба ЮЛЕ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые собирались из 2500 мест почти в 100 странах, передает служба новостей "Радио 4".

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире.