четверг, 3 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото и видео: в Таллинне поймали дроны контрабандистов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня на территории учебного комплекса Академии МВД на Маарьямяги отработали навыки борьбы с контрабандой, пишет Postimees.

Во время упражнения-демонстрации «Опасность с воздуха» было показано, как контрабанду доставляют через границу с помощью беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Для того, чтобы им помешать, есть специальный инструмент, который нарушает соединение дрона с пультом, с которого им управляют.

Устройство можно использовать и, например, на многолюдных мероприятиях, над которыми запрещены пролеты дронов. Если разорвать соединение между дроном и пультом, он автоматически вернется туда, откуда поднялся в воздух.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ