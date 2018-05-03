Фото и видео: в Таллинне поймали дроны контрабандистов

Во время упражнения-демонстрации «Опасность с воздуха» было показано, как контрабанду доставляют через границу с помощью беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Для того, чтобы им помешать, есть специальный инструмент, который нарушает соединение дрона с пультом, с которого им управляют.