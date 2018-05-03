Фото и видео: в Таллинне поймали дроны контрабандистов
3 мая 2018 г., 15:20
Сегодня на территории учебного комплекса Академии МВД на Маарьямяги отработали навыки борьбы с контрабандой, пишет Postimees.
Во время упражнения-демонстрации «Опасность с воздуха» было показано, как контрабанду доставляют через границу с помощью беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Для того, чтобы им помешать, есть специальный инструмент, который нарушает соединение дрона с пультом, с которого им управляют.
Устройство можно использовать и, например, на многолюдных мероприятиях, над которыми запрещены пролеты дронов. Если разорвать соединение между дроном и пультом, он автоматически вернется туда, откуда поднялся в воздух.