В Русском театре создают ставку драматурга, Елена Скульская покинула пост завлита

«Ставку завлита было решено упразднить в целях более эффективной работы театра. Это решение в конце апреля было одобрено и советом театра. С нового сезона в Русском театре будет штатный драматург», - прокомментировал порталу Rus.ERR руководитель Русского театра Филипп Лось, добавив, что имя драматурга станет известно ближе к сезону.