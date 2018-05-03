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  • В Русском театре создают ставку драматурга, Елена Скульская покинула пост завлита

В Русском театре создают ставку драматурга, Елена Скульская покинула пост завлита

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Елена Скульская.

ФОТО: Tairo Lutter

Заведующая литературной частью Русского театра Елена Скульская накануне покинула свой пост, в руководстве данный шаг объяснили изменением в структуре организации.

«Ставку завлита было решено упразднить в целях более эффективной работы театра. Это решение в конце апреля было одобрено и советом театра. С нового сезона в Русском театре будет штатный драматург», - прокомментировал порталу Rus.ERR руководитель Русского театра Филипп Лось, добавив, что имя драматурга станет известно ближе к сезону.

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