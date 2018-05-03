В Русском театре создают ставку драматурга, Елена Скульская покинула пост завлита
3 мая 2018 г., 15:33
Заведующая литературной частью Русского театра Елена Скульская накануне покинула свой пост, в руководстве данный шаг объяснили изменением в структуре организации.
«Ставку завлита было решено упразднить в целях более эффективной работы театра. Это решение в конце апреля было одобрено и советом театра. С нового сезона в Русском театре будет штатный драматург», - прокомментировал порталу Rus.ERR руководитель Русского театра Филипп Лось, добавив, что имя драматурга станет известно ближе к сезону.