Суд да дело: МОК оспаривает оправдательные приговоры россиянам, норвежцы предлагают создать допинговый суд

CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК. Еще 11 спортсменам были сокращены дисквалификации.

Недавно CAS опубликовал мотивировочные части решений по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

«Что касается мотивировочных частей решений по российским спортсменам, то мы ими недовольны и будем подавать апелляции. Пока по двум делам, по которым сейчас есть мотивировочные части. Апелляции будем подавать в Федеральный суд Швейцарии.

Полные версии мотивировочных частей мы еще не получили, но у нас есть 30 дней на подачу апелляций», – сообщил пресс-атташе МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Лозанне.

Исполнительный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм сообщил, что организация предлагает создать новый судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Наше антидопинговое агентство считает, что арбитражный суд — не лучший вариант для разрешения допинговых случаев. В последние годы было несколько допинговых дел, в которых участвовали следователи и которые проводились совместно с полицией.

Поэтому мы хотим, чтобы появился судебный орган, больше похожий на те, что существуют в обычном обществе. Это должно обеспечить честность судебного разбирательства", — цитирует Сольхейма ABC Nyheter.