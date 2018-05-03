Вне дома: в субботу в городке Теллискиви откроется новое кафе-мороженое

Новое кафе-мороженое La Muu распахнет свои двери в творческом городке Теллискиви, рядом с небольшой фабрикой мороженого и кухней-лабораторией, где специалисты фирмы создают новые сорта.

Любители мороженого вообще и поклонники мороженого La Muu найдут на прилавке и в застекленном холодильнике более двадцати уникальных сортов. Примерно половину ассортимента составляют фруктовые и ягодные сорбе и сорта, которые понравятся веганам. Удалось продегустировать сорбе из апельсинов, киви, айвы и малины с просекко. Сорбе из киви показалось немного кисловатым, хотя чего мы хотим от киви? А вот апельсиновое и малиновое достойны самых теплых слов, если, конечно, теплые слова уместны в адрес ледяного десерта!

Среди стопроцентно веганских сортов - мороженое из вишни, авокадо, арахиса, брауни... Они делаются с использованием растительных продуктов, например, овсяного молока.

Да, La Muu славится необычными вкусами. Судите сами: мороженое со вкусом тирамису, темного шоколада, яичного ликера, соленой карамели, кофейное, ванильное, кокосовое, вишневое, с ревенем, с маракуйей, манго... Так и со счета сбиться недолго! Привлекают внимание и сложные сорта: черная смородина с маскарпоне, клубника с бальзамико, слива с корицей. А вот и новинки: клубника с творогом и... мороженое со вкусом бекона и кленового сиропа!

Если с первым все понятно, то второе пробуешь с некоторым замиранием сердца и предвкушением чего-то необычного. Так и есть: крошка бекона карамелизирована и у нее совершенно другой вкус, отлично сочетающийся с кленовым сиропом. Но такое мороженое - самая настоящая калорийная бомба! Поэтому тем, кто соблюдает диету или предпочитает здоровое питание, лучше ограничиться чем-то более легким. Но зато как соблазнительно!

Каждый месяц в кафе будут появляться два новых сорта мороженого до тех пор, пока на прилавке не окажется палитры из сорока вкусов. Например, сейчас в подходит к концу работа над мороженым с натуральной мятой, а в разработке мороженое из загадочных бобов адзуки.