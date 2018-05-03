Государство собирается увеличить штраф для пользующихся нелегальной рабочей силой

В четверг министр внутренних дел Андрес Анвельт представил кабинету министров предложение по внесению поправок в Пенитенциарный кодекс, а также в законы об иностранцах и госзаказах, чтобы усилить методы профилактики и воспрепятствования незаконному использованию иностранцев в работе.

Анвельт сказал, что по предварительным оценкам, в Эстонии находятся до 5000 незаконных работников, которых можно разделить на две группы. Есть те, кто законно находится в Эстонии на основании безвизового соглашения, – например, украинцы и грузины – однако они незаконно работают. И есть те, кто приехал в страну, например, по туристической визе, но в реальности - на работу.

«Тут мы продвинулись вперед силовыми методами: визы можно аннулировать и выслать нарушителя из страны», - сказал Анвельт, приведя пример, что на одном нелегальном работнике государство теряет в год на налогах почти 3500 евро, а в последние годы количество нелегальных работников выросло в несколько раз.

Анвельт признал, что нынешние санкции по отношению к использующим нелегальную рабочую силу смехотворны, поскольку штраф за одного нелегала может достигать 3200 евро: «Мы хотим увеличить суммы штрафов в несколько раз, сегодня мы говорим о ставке до 32 000 евро за одного нарушителя. Это солидная цифра, чтобы не возникало искушения взять человека на работу незаконно».

По его словам, у государства есть план повлиять на игнорирующих законы предпринимателей и другими методами, например, если назначенный прежде штраф особого влияния не оказал, в дальнейшем можно будет применить ограничение на ведение предпринимательской деятельности как в отношении предприятия, так и его руководства.