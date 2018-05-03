Государство собирается увеличить штраф для пользующихся нелегальной рабочей силой

Государство планирует в несколько раз увеличить штрафы, которые можно назначить предприятию, использующему нелегальную рабочую силу. Также есть план ввести регистр арендной рабочей силы, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
В четверг министр внутренних дел Андрес Анвельт представил кабинету министров предложение по внесению поправок в Пенитенциарный кодекс, а также в законы об иностранцах и госзаказах, чтобы усилить методы профилактики и воспрепятствования незаконному использованию иностранцев в работе.
Анвельт сказал, что по предварительным оценкам, в Эстонии находятся до 5000 незаконных работников, которых можно разделить на две группы. Есть те, кто законно находится в Эстонии на основании безвизового соглашения, – например, украинцы и грузины – однако они незаконно работают. И есть те, кто приехал в страну, например, по туристической визе, но в реальности - на работу.
«Тут мы продвинулись вперед силовыми методами: визы можно аннулировать и выслать нарушителя из страны», - сказал Анвельт, приведя пример, что на одном нелегальном работнике государство теряет в год на налогах почти 3500 евро, а в последние годы количество нелегальных работников выросло в несколько раз.
Анвельт признал, что нынешние санкции по отношению к использующим нелегальную рабочую силу смехотворны, поскольку штраф за одного нелегала может достигать 3200 евро: «Мы хотим увеличить суммы штрафов в несколько раз, сегодня мы говорим о ставке до 32 000 евро за одного нарушителя. Это солидная цифра, чтобы не возникало искушения взять человека на работу незаконно».
По его словам, у государства есть план повлиять на игнорирующих законы предпринимателей и другими методами, например, если назначенный прежде штраф особого влияния не оказал, в дальнейшем можно будет применить ограничение на ведение предпринимательской деятельности как в отношении предприятия, так и его руководства.
«Мы хотим ввести и обязанность регистрировать арендную рабочую силу – тех, кто приезжает в страну в принципе законно», - сказал Анвельт. Цель – получить обзор того, что арендная сила не использовалась бы больше имеющегося временного ограничения, а также наладить связь с теми странами, откуда арендная рабочая сила приезжает.