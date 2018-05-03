Обзор здоровья населения: жители Ида-Вирумаа потребляют мало алкоголя, но живут недолго

В составленном Институтом развития здоровья подробном обзоре, опирающемся на данные как статистики, так и исследований, приведено 50 показателей, связанных с состоянием здоровья и благополучием. Лишь по шести показателям результаты Ида-Вирумаа лучше средних по Эстонии (в таблице они отмечены зелеными кружками). В 29 случаях показатели хуже среднего по Эстонии (красные кружки), а в остальных случаях средние (желтые кружки), пишет «Северное побережье».

В «красной зоне» Ида-Вирумаа находится по таким важным показателям, как продолжительность жизни, количество лет, прожитых в полном здравии, оценка состояния своего здоровья, социальная среда и безопасность.

Наиболее позитивные аспекты связаны с тем, что касается здорового образа жизни, где из общего ряда выбивается только большее, чем в среднем по Эстонии, число курильщиков.

Главврача Ида-Вируской центральной больницы Айме Кейс в этом обзоре больше всего удивила часть, посвященная отношению идавирусцев к своему здоровью. «Если сравнить его с отчетом о медицинской деятельности нашей больницы, то они не совпадут», — сказала она, имея в виду в первую очередь вывод составителей обзора, что жители Ида-Вирумаа потребляют алкоголя меньше, чем в среднем по Эстонии.

То же противоречие шесть лет назад в опубликованном тогда обзоре отметил и предыдущий главврач Ида-Вируской центральной больницы Кальо Митт. «Я в этом сильно сомневаюсь, учитывая, какое количество людей в 20-, 30- и 40-летнем возрасте поступает к нам в больницу ежедневно с пропитой печенью и поджелудочной железой», - говорил Митт весной 2012 года.

Кейс подтверждает, что и сейчас ситуация аналогичная. «Мы по-прежнему видим достаточно много людей, у которых есть проблемы с печенью, а также другие заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем», - отметила она.

Если жители Ида-Вирумаа по сравнению с другими регионами Эстонии потребляют меньше алкоголя и в целом заботятся о своем здоровье, то, по мнению Кейс, они должны выделяться и по количеству лет, прожитых в полном здравии. В действительности по этому показателю идавирусцы в числе последних. «Для меня это самое большое противоречие данного обзора. Одно с другим не сходится, - сказала Кейс, предположив, что в опросах на тему здорового образа жизни люди вследствие своей натуры склонны выставлять себя в лучшем свете, чем на самом деле. - Отдельный вопрос, насколько опросники понятны и каким образом респонденты их трактуют».

Однако статистика больницы, по оценке Кейс, подтверждает тот факт, что сами идавирусцы дают своему здоровью очень низкую оценку. «К врачам ходят все чаще, следовательно, со здоровьем большие проблемы. Население стареет, доля молодежи сокращается. Многие женщины репродуктивного возраста уезжают из Ида-Вирумаа», - констатировала она.