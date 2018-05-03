Обзор здоровья населения: жители Ида-Вирумаа потребляют мало алкоголя, но живут недолго

Идавирусцы потребляют алкоголя меньше, чем в среднем по Эстонии, среди них больше вакцинированных, они меньше страдают от венерических заболеваний и ведут активный образ жизни, но, несмотря на все это, большинство показателей в области здоровья и продолжительность жизни — одни из самых низких в Эстонии, что следует из обнародованного обзора состояния здоровья и благополучия жителей уездов.
В составленном Институтом развития здоровья подробном обзоре, опирающемся на данные как статистики, так и исследований, приведено 50 показателей, связанных с состоянием здоровья и благополучием. Лишь по шести показателям результаты Ида-Вирумаа лучше средних по Эстонии (в таблице они отмечены зелеными кружками). В 29 случаях показатели хуже среднего по Эстонии (красные кружки), а в остальных случаях средние (желтые кружки), пишет «Северное побережье».
В «красной зоне» Ида-Вирумаа находится по таким важным показателям, как продолжительность жизни, количество лет, прожитых в полном здравии, оценка состояния своего здоровья, социальная среда и безопасность.
Наиболее позитивные аспекты связаны с тем, что касается здорового образа жизни, где из общего ряда выбивается только большее, чем в среднем по Эстонии, число курильщиков.
Главврача Ида-Вируской центральной больницы Айме Кейс в этом обзоре больше всего удивила часть, посвященная отношению идавирусцев к своему здоровью. «Если сравнить его с отчетом о медицинской деятельности нашей больницы, то они не совпадут», — сказала она, имея в виду в первую очередь вывод составителей обзора, что жители Ида-Вирумаа потребляют алкоголя меньше, чем в среднем по Эстонии.
То же противоречие шесть лет назад в опубликованном тогда обзоре отметил и предыдущий главврач Ида-Вируской центральной больницы Кальо Митт. «Я в этом сильно сомневаюсь, учитывая, какое количество людей в 20-, 30- и 40-летнем возрасте поступает к нам в больницу ежедневно с пропитой печенью и поджелудочной железой», - говорил Митт весной 2012 года.
Кейс подтверждает, что и сейчас ситуация аналогичная. «Мы по-прежнему видим достаточно много людей, у которых есть проблемы с печенью, а также другие заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем», - отметила она.
Если жители Ида-Вирумаа по сравнению с другими регионами Эстонии потребляют меньше алкоголя и в целом заботятся о своем здоровье, то, по мнению Кейс, они должны выделяться и по количеству лет, прожитых в полном здравии. В действительности по этому показателю идавирусцы в числе последних. «Для меня это самое большое противоречие данного обзора. Одно с другим не сходится, - сказала Кейс, предположив, что в опросах на тему здорового образа жизни люди вследствие своей натуры склонны выставлять себя в лучшем свете, чем на самом деле. - Отдельный вопрос, насколько опросники понятны и каким образом респонденты их трактуют».
Однако статистика больницы, по оценке Кейс, подтверждает тот факт, что сами идавирусцы дают своему здоровью очень низкую оценку. «К врачам ходят все чаще, следовательно, со здоровьем большие проблемы. Население стареет, доля молодежи сокращается. Многие женщины репродуктивного возраста уезжают из Ида-Вирумаа», - констатировала она.
По оценке главврача больницы, негативный отпечаток на здоровье жителей Ида-Вирумаа наложило отсутствие государственной региональной политики. «В Ида-Вирумаа очень долгое время сохранялась очень высокая безработица. Социально-экономическая ситуация напрямую влияет на здоровье. Когда работы нет, люди склонны употреблять больше алкоголя и наркотиков. Все это отражается на ситуации в сфере здравоохранения, которую мы видим в своей ежедневной работе в больнице», - сказала Айме Кейс.
Старший специалист отдела укрепления здоровья населения в Институте развития здоровья Маали Кябин подчеркнула, что при трактовке данных, содержащихся в обзорах положения дел в уездах, необходимо учитывать, что последствия изменения факторов, влияющих на здоровье населения, проявляются, как правило, в течение долгого времени и постепенно. «На уровень заболеваемости в текущем году влияет поведение в области здоровья, имевшее место 20-30 лет назад, а на смертность в этом году влияет, в свою очередь, уровень заболеваемости десятилетней давности», — отметила она.
«Проще говоря, не бывает так, что сегодня я курю, завтра заболеваю раком легких, а через месяц из-за него умираю», - сказала Кябин, добавив, что положительные подвижки в образе жизни людей еще не начали оказывать влияния на заболеваемость и уж тем более на смертность. Однако улучшение поведения в области здоровья определенно является основанием для положительных изменений в будущем.
В отношении конкретно Ида-Вирумаа Маали Кябин считает позитивным то, что сократилась смертность от травм и отравлений, являющаяся основным видом предотвратимой смертности в Эстонии. Во многом благодаря этому средняя продолжительность жизни мужчин Ида-Вирумаа в течение десяти лет выросла с 63 до 70 лет. «Хотя эти показатели пока не достигли средних по Эстонии, но улучшение заметно», - констатировала она.
По оценке Кябин, самая большая проблема Ида-Вирумаа по сравнению с другими уездами Эстонии - употребление наркотиков: с этим связаны как распространение ВИЧ-инфекции, так и низкие показатели в сфере безопасности. «Для того чтобы добиться результатов и явного изменения в здоровье народонаселения, местные самоуправления и уезд должны фокусироваться на одной проблеме несколько лет. В контексте Ида-Вирумаа такой проблемой, несомненно, является наркомания, а также сокращение прямого и косвенного ущерба от нее», - уверена она.
По словам Маали Кябин, обзоры состояния здоровья жителей уездов являются одним из основных материалов для местных самоуправлений при составлении профилей благополучия и состояния здоровья населения, что, в свою очередь, является важным фактором в стратегии развития уезда и в программах развития местных самоуправлений при планировании деятельности, направленной на поддержание благополучия и здоровья. «Полный обзор ситуации нужен для того, чтобы местные самоуправления в сотрудничестве с общинами могли формировать более благоприятную жизненную среду», - сказала она.