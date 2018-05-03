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Фото: недалеко от Таллинна продается необыкновенная вилла

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ФОТО: KV.EE

Редкостный по своему стилю для Эстонии особняк находится в Тискре, совсем недалеко от Таллинна. На этот архитектурный и дизайнерский перл стоит посмотреть, считает портал Kodu. 

Семикомнатная вилла выглядит так, будто находится в Италии или Испании, на худой конец, на Рублевке, но никак не в Эстонии. 

ФОТО: KV.EE

Площадь двухэтажногодома - более 300 квадратных метров, и каждый квадратный метр изукрашен карнизами, картинами, лепниной, мозаикой и прочей неземной красотой. 

ФОТО: KV.EE

В 2008 году дом подвергся масштабной перестройке, в 2014 - доведен до совершенства. Есть разрешение на эксплуатацию, что очень важно при покупке недвижимости в кредит. В случае необходимости площадь можно увеличить, пристроив еще парочку спален. 

ФОТО: KV.EE

Отделочные материалы, бытовая техника, мебель, предметы декора - все высокого качества. Многое в самом деле произведено в Италии. Вилла продается со всем убранством. 

ФОТО: KV.EE

Другие впечатляющие фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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