День матери начнется с похода с колясками по всей Эстонии

«День матери – это прежде всего возможность провести время в кругу семьи. По случаю сотого дня рождения Эстонии приглашаем всех сделать день матери в этом году особенным, начав его совместным походом со своими детьми, которые могут преодолеть дистанцию в колясках, рюкзаках-переносках, на руках или своим ходом», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу.

Поход состоится в шести городах Эстонии: в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди.

«Дистанцию походов будет легко преодолеть и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками, – сказал Маргус Кастерпалу. - Я рад, что многие организаторы массовых спортивных мероприятий и местные самоуправления присоединились к идее организации походов. Если еще в каком-то месте Эстонии есть желающие организовать поход с колясками в честь дня матери, то программа открыта».

Первый общеэстонский поход с колясками 13 мая входит в программу серии юбилейных походов ЭР100 и является общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии.