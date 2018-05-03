День матери начнется с похода с колясками по всей Эстонии

В день матери, 13 мая, по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики впервые состоится поход с колясками по всей Эстонии, принять участие в котором ожидаются семьи с детьми. В поход можно отправиться в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди.
«День матери – это прежде всего возможность провести время в кругу семьи. По случаю сотого дня рождения Эстонии приглашаем всех сделать день матери в этом году особенным, начав его совместным походом со своими детьми, которые могут преодолеть дистанцию в колясках, рюкзаках-переносках, на руках или своим ходом», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу.
Поход состоится в шести городах Эстонии: в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди.
«Дистанцию походов будет легко преодолеть и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками, – сказал Маргус Кастерпалу. - Я рад, что многие организаторы массовых спортивных мероприятий и местные самоуправления присоединились к идее организации походов. Если еще в каком-то месте Эстонии есть желающие организовать поход с колясками в честь дня матери, то программа открыта».
Первый общеэстонский поход с колясками 13 мая входит в программу серии юбилейных походов ЭР100 и является общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии.
Общеэстонский поход с колясками в честь дня матери организуют НКО «Spordiürituste Korraldamise Klubi», город Раквере, фонд «Narva linna arendus», НКО «Spordiklubi Raudmees», Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.