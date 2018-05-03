четверг, 3 мая 2018 г.
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Выстрелы в Копли: в ходе задержания подозреваемого ранен полицейский

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Полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который утверждал, что в 16:10 в районе Копли произошла перестрелка. По информации читателя, в 16:20 полиция задержала мужчину.

Мы отправили запрос в полицию, чтобы узнать детали произошедшего.

"Cегодня в Таллинне в 16:15 на улице Пельгуранна произошло задержание подозреваемого в наркопреступлении, он оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из стартового пистолета. Полицейский получил легкое ранение, но во врачебной помощи не нуждался и продолжил службу", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава. 

Подозреваемого в наркопреступлении доставили в участок, в отношении него ведутся следственные действия.

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