Выстрелы в Копли: в ходе задержания подозреваемого ранен полицейский
3 мая 2018 г., 17:35
В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который утверждал, что в 16:10 в районе Копли произошла перестрелка. По информации читателя, в 16:20 полиция задержала мужчину.
Мы отправили запрос в полицию, чтобы узнать детали произошедшего.
"Cегодня в Таллинне в 16:15 на улице Пельгуранна произошло задержание подозреваемого в наркопреступлении, он оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из стартового пистолета. Полицейский получил легкое ранение, но во врачебной помощи не нуждался и продолжил службу", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.
Подозреваемого в наркопреступлении доставили в участок, в отношении него ведутся следственные действия.