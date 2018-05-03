Выстрелы в Копли: в ходе задержания подозреваемого ранен полицейский

"Cегодня в Таллинне в 16:15 на улице Пельгуранна произошло задержание подозреваемого в наркопреступлении, он оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из стартового пистолета. Полицейский получил легкое ранение, но во врачебной помощи не нуждался и продолжил службу", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.