В Курессааре подсудимый угрожал свидетелю расправой

24-летний Юссь угрожал несовершеннолетнему свидетелю расправой и порчей имущества, чтобы принудить его дать в суде ложные показания в пользу Юсся по обвинению в наркопреступлении.

В случае, если обвиняемый будет признан виновным, он может получить дополнительное наказание до четырех лет тюремного срока за принуждение дачи ложных показаний.