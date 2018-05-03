В Курессааре подсудимый угрожал свидетелю расправой
3 мая 2018 г., 18:31
В четверг на Сааремаа в Курессаарском доме суда начался процесс, в котором подсудимого обвиняют в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, пишет Saarte Hääl.
24-летний Юссь угрожал несовершеннолетнему свидетелю расправой и порчей имущества, чтобы принудить его дать в суде ложные показания в пользу Юсся по обвинению в наркопреступлении.
В случае, если обвиняемый будет признан виновным, он может получить дополнительное наказание до четырех лет тюремного срока за принуждение дачи ложных показаний.
Ранее Юссь был судим дважды, в 2015 году за избиение и в 2013 году за распространение наркотических веществ.