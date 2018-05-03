четверг, 3 мая 2018 г.
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В Курессааре подсудимый угрожал свидетелю расправой

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Суд. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Саарм / Sakala

В четверг на Сааремаа в Курессаарском доме суда начался процесс, в котором подсудимого обвиняют в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, пишет Saarte Hääl.

24-летний Юссь угрожал несовершеннолетнему свидетелю расправой и порчей имущества, чтобы принудить его дать в суде ложные показания  в пользу Юсся по обвинению в наркопреступлении.

В случае, если обвиняемый будет признан виновным, он может получить дополнительное наказание до четырех лет тюремного срока за принуждение дачи ложных показаний.

Ранее Юссь был судим дважды, в 2015 году за избиение и в 2013 году за распространение наркотических веществ.

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