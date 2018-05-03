Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат

41 депутат Национального собрания Армении поставили свои подписи под документом о выдвижении лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщили журналистам в пресс-службе армянского парламента. Чтобы баллотироваться на пост главы правительства, политику необходимо было заручиться поддержкой минимум 35 депутатов законодательного органа.

Выборы нового премьер-министра пройдут на специальном заседании парламента 8 мая. Для избрания кандидату необходимо получить минимум 53 голоса. О безусловной поддержке Пашиняна уже заявили три оппозиционные фракции парламента: "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк".