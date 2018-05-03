четверг, 3 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Глава армянской оппозиции Никол Пашинян.

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS / Scanpix

Лидеру протестного движения для избрания необходима поддержка депутатов правящей Республиканской партии Армении, которые обещают отдать голоса за Пашиняна в обмен на отказ от протестных акций, сообщает dw.com.

41 депутат Национального собрания Армении поставили свои подписи под документом о выдвижении лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщили журналистам в пресс-службе армянского парламента. Чтобы баллотироваться на пост главы правительства, политику необходимо было заручиться поддержкой минимум 35 депутатов законодательного органа.

Выборы нового премьер-министра пройдут на специальном заседании парламента 8 мая. Для избрания кандидату необходимо получить минимум 53 голоса. О безусловной поддержке Пашиняна уже заявили три оппозиционные фракции парламента: "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк".

Ранее, 2 апреля, Республиканская партия Армении (РПА) объявила, что не станет выдвигать своего кандидата на выборах, а поддержит того политика, за которого выскажутся треть депутатов парламента.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ