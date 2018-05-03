Студенты-медики устроили прощание с сотнями тел

Обряд сочетает элементы индуизма и буддизма, исповедуемого большинством жителей Таиланда. Молитву, читаемую брахманом, повторяли студенты-медики из университета Чулалонгкорна, собравшиеся с цветами перед рядами завернутых в пластиковую пленку тел, которые использовались при обучении анатомии и подготовке хирургов. «Их тела требовались нам для учебы, и сегодня настал день, когда мы благодарим их», — заявил один из студентов.

Церемония будет продолжаться три дня и завершится кремацией останков, которая пройдет в 26 бангкокских храмах. По информации Associated Press, сожгут около 300 тел, которые были пожертвованы университету.