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Евросоюз раздает молодым людям бесплатные билеты на поезда

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ФОТО: Alstom

Евросоюз убежден, что нашел новый способ повысить интерес молодежи к Европе - бесплатные билеты на поезда. 

В четверг ЕС запустил проект под названием DiscoverEU, который позволяет до 30 000 молодым людям в возрасте 18 лет посетить страны ЕС. Стоимость проекта составляет 12 млн евро. 

Если все пройдет успешно и бюджет ЕС на следующие семь лет одобрят, то стоимость проекта увеличат до 100 млн евро, что позволит принять участие в проекте 200 000 молодым людям.

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