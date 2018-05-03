Евросоюз раздает молодым людям бесплатные билеты на поезда
3 мая 2018 г., 19:56
Евросоюз убежден, что нашел новый способ повысить интерес молодежи к Европе - бесплатные билеты на поезда.
В четверг ЕС запустил проект под названием DiscoverEU, который позволяет до 30 000 молодым людям в возрасте 18 лет посетить страны ЕС. Стоимость проекта составляет 12 млн евро.
Если все пройдет успешно и бюджет ЕС на следующие семь лет одобрят, то стоимость проекта увеличат до 100 млн евро, что позволит принять участие в проекте 200 000 молодым людям.