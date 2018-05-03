В пятницу состоится презентация книги «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии»
3 мая 2018 г., 20:35
В пятницу в «Валютном баре» на 2 этаже гостиницы Viru в Таллинне состоится презентация входящей книги «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» из серии ЭР100.
Книга «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» дает обзор деятельности спецслужб на территории Эстонии за последние сто лет.
С автором книги Иво Юурвеэ будут беседовать генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран, начальник центра разведки Сил обороны полковник Каупо Росин и заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности Мартин Арпо. Беседу будет вести занимавший в период восстановления независимости пост государственного министра Райво Варе.