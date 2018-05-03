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  • В пятницу состоится презентация книги «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии»

В пятницу состоится презентация книги «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии»

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Эстонский флаг. Иллюстративный снимок.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу в «Валютном баре» на 2 этаже гостиницы Viru в Таллинне состоится презентация входящей книги «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» из серии ЭР100.

Книга «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» дает обзор деятельности спецслужб на территории Эстонии за последние сто лет.

С автором книги Иво Юурвеэ будут беседовать генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран, начальник центра разведки Сил обороны полковник Каупо Росин и заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности Мартин Арпо. Беседу будет вести занимавший в период восстановления независимости пост государственного министра Райво Варе.

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