Политик заставил подростка участвовать в предвыборной кампании под дулом ружья

Ролик был опубликован на канале политика Брайана Кэмпа в YouTube.

По сценарию он обращается к парню по имени Джейк, который хочет встречаться с одной из дочерей политика, с просьбой рассказать о его предвыборной программе.

После этого он интересуется двумя условиями для свидания. «Первое — уважение. Второе — признание и одобрение второй поправки к Конституции Соединенных Штатов, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия», — отвечает молодой человек.

В конце скетча Кэмп направляет на Джейка ружье со словами «теперь мы точно поладим».