Эксперты ОЗХО эксгумируют тела жертв предполагаемой химатаки в Думе

Эксперты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе для проведения экспертизы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Financial Times.
По словам главы организации Ахмета Узюмджю, миссия по установлению произошедшего в Думе собрала около 100 проб окружающей среды после получения 21 апреля доступа к месту. В настоящее время эксперты пытаются найти способ "провести эксгумацию и собрать биомедицинские пробы".
"Это очень чувствительный процесс. Вот почему они очень осторожны. Хотя нашим экспертам удавалось проводить вскрытия в прошлом, но этот раз станет первым, когда у нас будут именно эксгумированные тела", - заявил он британской газете.
Узюмджю также отметил, что публикация доклада выводов экспертов по Думе может занять примерно месяц.
7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении в Думе правительственными силами отравляющего газа против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.