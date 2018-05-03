В Индийском океане обнаружены два торговых судна XIX века

На каждом из них могло находиться до 30 человек, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP.

Команде специалистов под руководством экспертов из Австралии удалось обнаружить два судна на глубине 3900 метров. Обломки кораблей, которые использовали купцы, находятся на расстоянии 35 км друг от друга. В музее Западной Австралии проанализировали видео и аудио с места, где затонули корабли, для подтверждения аутентичности находки.

"Оба затонувших корабля, как выяснилось, были торговыми морскими судами XIX века. Одно - деревянное, второе - железное. Они перевозили уголь", - пояснил в разговоре с журналистами куратор музея Росс Андерсон.

В то время экипаж такого грузового судна варьировался от 15 до 30 человек. Хотя иногда капитан брал с собой на борт членов семьи.

По словам Андресона, деревянное судно это либо корабль W. Gordon, который пропал по пути из Глазго в Аделаиду в 1876 году, либо Magdala, исчезнувший после выхода из порта Пенарт в Уэльсе и так и не причаливший к острову Тернате в составе архипелага Молуккских островов в Восточной Индонезии.

"Что касается второго судна, то здесь три варианта: Kooringa (1894), Lake Ontario (1897), West Ridge (1883). При этом последнее больше всего подходит под описание", - добавил куратор австралийского музея.

В марте этого года власти Малайзии назвали безосновательными сообщения об обнаружении обломков малайзийского лайнера Boeing 777-200.

Глава управления гражданской авиации королевства Ажаруддин Абдул Рахман, возглавляющий группу по поиску MH370, заявил, что входящие в нее специалисты ознакомились с отчетом, обнародованным австралийским инженером Питером Макмахоном об обнаружении Boeing. "Этот отчет является беспочвенным и необоснованным", - объявил он.

Также он назвал документ неэтичным по отношению к родственникам пассажиров, находившихся на борту. Во избежание дезинформации Ажаруддин призвал общественность обращаться за информацией о расследовании на специальный сайти другие официальные ресурсы.

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Приблизительно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. В ходе поисков спасатели обследовали обширную зону площадью 120 тысяч квадратных километров, но никаких следов пропавшего воздушного судна не нашли.