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Под полом церкви в Люганузе обнаружили редкие гробницы 18 века

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Церковь Люганузе.

ФОТО: google.com

В ходе ремонта действующей церкви в Люганузе были обнаружены гробницы 300-летней давности, имеющие историческую ценность, сообщает Rus.err.ee.

Специалисты по памятникам старины утверждают, что такие находки в Эстонии очень редки, сообщила в четверг, 3 мая, "Актуальная камера".

Гробницы были обнаружены при ремонте сгнивших деревянных полов в действующей лютеранской церкви в Люганузе, которая на время реконструкции была закрыта для посещения.

Всего было найдено семь или восемь гробниц - их точное число должна установить экспертиза.

Сами захоронения открытые: над гробом устанавливается каменная плита, а сам гроб землей не засыпается.

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