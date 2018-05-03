Под полом церкви в Люганузе обнаружили редкие гробницы 18 века

Специалисты по памятникам старины утверждают, что такие находки в Эстонии очень редки, сообщила в четверг, 3 мая, "Актуальная камера".

Гробницы были обнаружены при ремонте сгнивших деревянных полов в действующей лютеранской церкви в Люганузе, которая на время реконструкции была закрыта для посещения.

Всего было найдено семь или восемь гробниц - их точное число должна установить экспертиза.