Под полом церкви в Люганузе обнаружили редкие гробницы 18 века
3 мая 2018 г., 21:39
В ходе ремонта действующей церкви в Люганузе были обнаружены гробницы 300-летней давности, имеющие историческую ценность, сообщает Rus.err.ee.
Специалисты по памятникам старины утверждают, что такие находки в Эстонии очень редки, сообщила в четверг, 3 мая, "Актуальная камера".
Гробницы были обнаружены при ремонте сгнивших деревянных полов в действующей лютеранской церкви в Люганузе, которая на время реконструкции была закрыта для посещения.
Всего было найдено семь или восемь гробниц - их точное число должна установить экспертиза.
Сами захоронения открытые: над гробом устанавливается каменная плита, а сам гроб землей не засыпается.