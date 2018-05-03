Видео: читателя возмутила хамская манера езды водителя такси Yandex
3 мая 2018 г., 22:37
На одной из улиц столичного района Ласнамяэ произошел инцидент с участием такси Yandex. Читатель был так возмущен поведением водителя, что решил поделиться видео инцидента с редакцией Postimees.
«Всего два дня в Эстонии, а уже такие дебилы попадаются на дорогах», - написал возмущенный читатель.
На видео видно, как на круговом перекрестке в столичном районе Ласнамяэ такси Yandex не уступило дорогу имевшему преимуществу автомобилю.
Только вчера Postimees писал о том, что приложение Yandex удивило пользователей необычными названиями столичных улиц.