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Видео: читателя возмутила хамская манера езды водителя такси Yandex

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

На одной из улиц столичного района Ласнамяэ произошел инцидент с участием такси Yandex. Читатель был так возмущен поведением водителя, что решил поделиться видео инцидента с редакцией Postimees.

«Всего два дня в Эстонии, а уже такие дебилы попадаются на дорогах», - написал возмущенный читатель.

На видео видно, как на круговом перекрестке в столичном районе Ласнамяэ такси Yandex не уступило дорогу имевшему преимуществу автомобилю.

Только вчера Postimees писал о том, что приложение Yandex удивило пользователей необычными названиями столичных улиц.

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