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  • В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадала 86-летняя женщина

В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадала 86-летняя женщина

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В четверг, 3 мая, около 16.35 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ, в котором пострадал пассажир автобуса, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место по адресу Ыйсмяэ-теэ, 46 (рядом с автобусной остановкой "Куллеркупу"). Автобус Scania под управлением 58-летнего мужчины был вынужден резко затормозить из-за неожиданной остановки ехавшего впереди него другого городского автобуса.

В результате экстренной остановки автобуса в его салоне упала и получила травму 86-летняя пассажирка. Пожилую женщину доставили в больницу.

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