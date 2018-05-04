В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадала 86-летняя женщина
4 мая 2018 г., 7:19
В четверг, 3 мая, около 16.35 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ, в котором пострадал пассажир автобуса, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место по адресу Ыйсмяэ-теэ, 46 (рядом с автобусной остановкой "Куллеркупу"). Автобус Scania под управлением 58-летнего мужчины был вынужден резко затормозить из-за неожиданной остановки ехавшего впереди него другого городского автобуса.
В результате экстренной остановки автобуса в его салоне упала и получила травму 86-летняя пассажирка. Пожилую женщину доставили в больницу.