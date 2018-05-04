Президент Чехии признал факт производства яда семейства "Новичок" на территории его страны

"Мой вывод таков, что мы произвели и протестировали "Новичок", хотя и в маленьком количестве, а затем уничтожили. Мы знаем, когда и где это было. Было бы лицемерно притворяться, что ничего подобного не происходило в Чехии", - заявил глава государства в интервью телеканалу Barrandov .

По его словам, эти исследования уже остановлены. Земан сослался на информацию из отчета Службы безопасности и информации Чехии (BIS), которой он ранее поручил ответить на вопрос, производился ли на территории страны яд семейства "Новичок".

"В ноябре 2017 года в Институте военных исследований Минобороны в Брно был протестирован нервно-паралитический яд под названием A230. Количество яда было относительно небольшим, и после тестирования он был уничтожен", - уточнил Земан.

В конце марта текущего года депутат и бывший председатель нижней палаты чешского парламента Мирослав Немцов обвинил Земана в госизмене из-за того, что глава государства допустил возможность чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок".

Ранее Земан дал поручение главе Службы безопасности и информации Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране нервно-паралитического вещества "Новичок". Так он отреагировал на заявление России о том, что Чехия входит в число стран, где могло быть произведено это вещество.

МИД Чехии обвинения Москвы решительно отверг. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью. 26 марта стало известно, что в связи с "делом Скрипаля" Чехия высылает трех сотрудников посольства РФ.

"Вон оно как!": в Совете Федерации отреагировали на признание Земана

В Москве уже отреагировали на заявление президента Чехии. Так, сенатор Алексей Пушков назвал признание Земана в производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению в Солсбери.

"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии - в "незначительных количествах". Этот факт - мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", - написал он на своей странице в Twitter (орфография и пунктуация автора сохранены).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что президент Чехии опроверг "вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России".