США приостановили финансирование сирийских "Белых касок"

По данным телеканала CBS, Госдеп США раздумывает над тем, стоит ли дальше помогать гуманитарной организации "Белые каски". Фактически финансовая поддержка из Вашингтона заморожена, пишет DW.com.
США заморозили обеспечение финансовыми средствами сирийской гуманитарной организации "Белые каски". Об этом в четверг, 3 мая, сообщил телеканал CBS.
По информации медиакомпании, в данный момент Госдепартамент США находится в процессе "активного рассмотрения" вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации. Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона "Белые каски" пока не получали, отмечает CBS. В то же время фактически представители организации в Сирии с некоторых пор перестали получать деньги из США. По данным американского телеканала, взнос Вашингтона составляет около трети бюджета "Белых касок".
"Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни", - заявил лидер "Белых касок" Раед Салех. По его словам, во время встречи сотрудников организации с представителями Госдепа в марте еще не было никаких "намеков на прекращение поддержки". "Были даже высказывания высокопоставленных чиновников о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года", - добавил он.
"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около 3000 добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 000 человек.