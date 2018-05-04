Бывший муж Бузовой избил болельщика, заснявшего его курящим кальян

Измайлов сфотографировал Тарасова в компании братьев Миранчуков курящими кальян и выложил снимок в сториз Instagram.

"Смотрю – закурили кальян. Алкогольный или нет – не знаю. А когда Тарасов начал еще и шоты употреблять... Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне (30 апреля) должны были становиться чемпионами. Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем Инстаграм.

Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели.

Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. У одного был ствол – не знаю, «травмат» или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря.

Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: «Я тебе его сейчас в ж*** запихну!» Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, «ты что, не в курсе, кто я такой» и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим. Когда был на эмоциях, ссадин не заметил. Увидел только на следующий день. Учитывая это, я готов обратиться в полицию. Намерен написать заявление в эту пятницу (4 мая – прим.).

Есть ли свидетели произошедшего? – Да, как минимум двое посетителей. Плюс за соседним столиком сидел Сослан Джанаев (голкипер ФК "Ростов") с товарищем – они были не в компании Тарасова. И еще персонал, конечно же.

Сам Тарасов категорически опроверг свою причастность к инциденту.

«Это бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить», – заявил футболист.