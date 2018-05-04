Полет к победе: Евгений Малкин забросил шайбy в прыжке

"Питтсбург" на родном льду бодался с "Вашингтоном" (3:1), порадовав болельщиков голами только во второй половине матча: сначала Джейк Гюнтцель открыл счет, правда, Ти Джей Оши с передачи Ника Бэкстрема и Евгения Кузнецова счет через три минуты сравнял, но затем Евгений Малкин в падении пропихнул шайбу в ворота Холтби. С первого раза не увидели гола ни болельщики, ни судьи, ни сами игроки. Только после просмотров многочисленных повторов и "судейского кино", арбитры зафиксировали взяите ворот "Вашингтона". Шайба, в итоге, оказалась победной (третью шайбу "Пенс" забросил в пустые ворота все тот же Гюнцель), а у самого Малкина теперь семь очков (4+3) в семи матчах нынешнего Кубка Стэнли. Александр Овечкин в третий раз за карьеру не нанес ни одного броска в створ ворот в играх плей-офф.