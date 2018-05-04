В пятницу в учениях «Еж» примут участие польские штурмовики

Штурмовики совершат над регионами Эстонии бреющие полеты не ниже 152 метров, то есть 500 футов предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

В начавшихся в среду и запланированных до 14 мая крупномасштабные учениях «Еж» принимают участие около 2000 союзников из 15 государств.

В учениях принимают участие польские штурмовики Су-22, дислоцированные на авиабазе Эмари два истребителя Mirage2000 французских ВВС, четыре дислоцированных на авиабазе Эмари вертолета Lynx Wildcat AH1 британских сухопутных войск и пять вертолетов UH-60 Black Hawk сухопутных войск США.

В учениях «Еж» также принимают участие вертолеты R-44 Robinson эстонских ВВС и учебные реактивные летательные аппараты L-39.