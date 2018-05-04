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В пятницу в учениях «Еж» примут участие польские штурмовики

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ФОТО: RAMI AL SAYED / AFP

В первой половине дня в пятницу в проходящих в Эстонии учениях Siil примут участие польские штурмовики Су-22.

Штурмовики совершат над регионами Эстонии бреющие полеты не ниже 152 метров, то есть 500 футов предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

В начавшихся в среду и запланированных до 14 мая крупномасштабные учениях «Еж» принимают участие около 2000 союзников из 15 государств.

В учениях принимают участие польские штурмовики Су-22, дислоцированные на авиабазе Эмари два истребителя Mirage2000 французских ВВС, четыре дислоцированных на авиабазе Эмари вертолета Lynx Wildcat AH1 британских сухопутных войск и пять вертолетов UH-60 Black Hawk сухопутных войск США.

В учениях «Еж» также принимают участие вертолеты R-44 Robinson эстонских ВВС и учебные реактивные летательные аппараты L-39.

Всего в учениях принимают участие 20 летательных аппаратов.

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