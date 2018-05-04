Карася превратился в порося: российский судья лишил австрийцев путевки в финал

Атлетико Мадрид - Арсенал Лондон 1:0 (по сумме двух матчей 2:1)



Для лонднонцев матч начался с неприятности: ведущий защитник, Лоран Косьельни, из-за травмы покинул поле уже на 12-й минуте, практически сразу после того, как Диего Коста мог открывать счет в матче: испанец хорошо прошел к воротам, но удар Косты пришелся чуть выше перекладины.

Следующие опасные моменты возникли только к концу тайма. Один из стал голевым: два раза Коке не смог использовать свой шанс, а Парти поддавил «Арсенал» на чужой половине, отдал мяч Гризманну, который идеально выкатил в штрафную на ход Косте. Диего безжалостно вонзил мяч под перекладину. 1:0!

"Арсеналу" и так требовалось забивать, но мадридцы решили, что лучшая оборона - нападение, и осадили штрафную подпечных Венгера, Коста, Коке и Гризманн имели шансы отличиться, но мяч больше решил в ворота не идти. "Арсенал отвечал чуть менее опасными и чуть более редкими атаками - били опасно Джака и Мхитарян, но их удары не смогли помешать "Атлетико" в третий раз в истории выйти в финал Лиги Европы. В 2009/10 и 2012/13 годах "Атлетико" играл в финале ЛЕ и два раза завоевывал трофей.



Зальцбург - Марсель 2:1 (по сумме матчей 2:3)



Австрийцы могли совершить чудо и, по крайней мере, перевести игру в серию пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, как и неделей ранее матч во Франции. А дальше главным действующим лицом стал российский арбитр Сергей Карасев: решающий мяч в ворота австрийской команды в дополнительное время после подачи с углового забил защитник марсельцев Роланду.

Угловой, который и привел к голу, в пользу «Марселя» был назначен ошибочно – после удара Андре-Франка Замбо-Ангисса мяч попал в другого игрока французского клуба Лукаса Окампоса и ушел за лицевую.

Российский арбитр Сергей Карасев, обслуживавший матч, вместо удара от ворот назначил угловой, удалив игрока австрийцев Амаду Хайдара, который слишком бурно, по мнению Карасева, выражал несогласие с решением арбитра.

"Жалко ребят, которые провели отличный сезон, но одно решение арбитра слило все наши усилия в унитаз. Невероятная история конечно, но что тут можно уже поделать?" - заявил главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе.