Глава ОЗХО назвал предполагаемую дозу вещества, которым отравили Скрипалей

По словам Узюмджю, количество использованного яда гораздо больше дозы, которая была бы создана для исследовательских целей. В этом случае речь шла бы о 5-10 граммах. Таким образом, вещество, скорее всего, было произведено с целью применения его в качестве химического оружия, констатировал он.

Глава ОЗХО сообщил, что эксперты собрали образцы вещества "Новичок" с ручки двери дома Скрипаля в Солсбери, из парка, где отец и дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии, и еще в нескольких местах, где они побывали, пишет Newsru.com.

Ахмет Узюмджю отметил, что это нервно-паралитическое вещество, по всей видимости, очень устойчиво - на него не повлияли погодные условия. По его словам, этим объясняется то, что яд был идентифицировал по истечении значительного промежутка времени. Вещество было высокой степени чистоты, добавил он.

По словам Узюмджю, вещество нервно-паралитического действия, с которым специалисты ОЗХО столкнулись в Солсбери, можно распылять с помощью аэрозольного баллончика. Приняв необходимые меры предосторожности, его возможно использовать и в жидком виде, пояснил руководитель организации.

ОЗХО на одном из плановых заседаний в июле или октябре примет решение о включении нервно-паралитического газа "Новичок" в базу данных веществ, мониторинг которых проводит организация. При этом страны, где производят этот яд, вынуждены будут сообщать о его запасах.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту, заявив, что яд "Новичок" разрабатывался в России. Москва обвинения отрицает.