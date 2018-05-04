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  • Работа в Китае: зарплата 27 миллионов евро в год плюс вино на 36 миллионов

Работа в Китае: зарплата 27 миллионов евро в год плюс вино на 36 миллионов

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ФОТО: Juan Medina / Reuters

Стали известны детали возможного контракта полузащитника Андреса Иньесты с «Чунцин Лифань», сообщает sports.ru

33-летний хавбек, на прошлой неделе объявивший об уходе из «Барселоны», пока еще раздумывает над переездом в Китай, однако руководство клуба готово удовлетворить его требования по зарплате.

«Чунцин Лифань» предложил испанцу трехлетний контракт с зарплатой в 27 миллионов евро в год. Таким образом, за этот период игрок заработает 81 миллион евро после уплаты налогов.

Иньеста в случае согласия на переход станет третьим самым высокооплачиваемым футболистом мира и опередит форварда «Реала» Криштиану Роналду (21 миллион евро в год). Больше получают только Неймар («ПСЖ») и Лионель Месси («Барселона») – оба зарабатывают более 35 миллионов евро в год.

Также в договор будет включено обязательство по выкупу 6 миллионов бутылок вина, которое производит компания Иньесты. Футболист заработает еще 36 миллионов евро дополнительно.

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